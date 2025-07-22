День скорби 28 июля объявила Верховная Рада - что известно

Рада провозгласила 28 июля Днем скорби — что известно
Верховная Рада провозгласила 28 июля Днем скорби и чествования памяти всех украинцев — военных, добровольцев и гражданских, которые погибли, были замучены или казнены в российском плену.
Соответствующее постановление №10188 парламент принял во вторник, 22 июля.
День скорби
В парламенте объяснили, что это решение о почете и памяти.
"Прежде всего — о героях Мариуполя, которые по приказу командования вышли из "Азовстали" в мае 2022 года и были казнены, несмотря на обещанные гарантии сохранения жизни", — говорится сообщении.
Документ также является напоминанием об обязанности государства: хранить память, защищать правду, поддерживать семьи погибших и бороться за каждого, кто до сих пор находится в плену.
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