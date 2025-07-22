День скорби 28 июля объявила Верховная Рада - что известно

Здание Верховной рады. Фото: ПО

Верховная Рада провозгласила 28 июля Днем скорби и чествования памяти всех украинцев — военных, добровольцев и гражданских, которые погибли, были замучены или казнены в российском плену.

Соответствующее постановление №10188 парламент принял во вторник, 22 июля.

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День скорби

В парламенте объяснили, что это решение о почете и памяти.

"Прежде всего — о героях Мариуполя, которые по приказу командования вышли из "Азовстали" в мае 2022 года и были казнены, несмотря на обещанные гарантии сохранения жизни", — говорится сообщении.

Документ также является напоминанием об обязанности государства: хранить память, защищать правду, поддерживать семьи погибших и бороться за каждого, кто до сих пор находится в плену.

Также мы писали, что на базе парламентского Комитета провели рабочую группу по страхованию военных рисков.

Также мы сообщали, что приняла законопроект по НАБУ и САП