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Рада провозгласила 28 июля Днем скорби — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:57
День скорби 28 июля объявила Верховная Рада - что известно
Здание Верховной рады. Фото: ПО

Верховная Рада провозгласила 28 июля Днем скорби и чествования памяти всех украинцев — военных, добровольцев и гражданских, которые погибли, были замучены или казнены в российском плену.

Соответствующее постановление №10188 парламент принял во вторник, 22 июля.

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В парламенте объяснили, что это решение о почете и памяти.

"Прежде всего — о героях Мариуполя, которые по приказу командования вышли из "Азовстали" в мае 2022 года и были казнены, несмотря на обещанные гарантии сохранения жизни", — говорится сообщении.

Документ также является напоминанием об обязанности государства: хранить память, защищать правду, поддерживать семьи погибших и бороться за каждого, кто до сих пор находится в плену.

Также мы писали, что на базе парламентского Комитета провели рабочую группу по страхованию военных рисков.

Также мы сообщали, что приняла законопроект по НАБУ и САП

Верховная Рада закон украинцы війна парламент минута молчания
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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