День скорботи 28 липня оголосила Верховня Рада — що відомо

Рада проголосила 28 липня Днем скорботи — що відомо
Верховна Рада проголосила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті всіх українців — військових, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні.
Відповідну постанову №10188 парламент ухвалив у вівторок, 22 липня.
День скорботи
У парламенті пояснили, що це рішення про шану та пам’ять.
"Передусім — про героїв Маріуполя, які за наказом командування вийшли з "Азовсталі" в травні 2022 року та були страчені попри обіцяні гарантії збереження життя", — йдеться в повідомленні.
Документ також є нагадуванням про обов’язок держави: зберігати пам’ять, захищати правду, підтримувати родини загиблих і боротися за кожного, хто досі перебуває в полоні.
Також ми писали, що на базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків.
Також ми повідомляли, що ухвалила законопроєкт щодо НАБУ та САП
Читайте Новини.LIVE!