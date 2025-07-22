День скорботи 28 липня оголосила Верховня Рада — що відомо

Будівля Верховної ради. Фото: ПО

Верховна Рада проголосила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті всіх українців — військових, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні.

Відповідну постанову №10188 парламент ухвалив у вівторок, 22 липня.

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День скорботи

У парламенті пояснили, що це рішення про шану та пам’ять.

"Передусім — про героїв Маріуполя, які за наказом командування вийшли з "Азовсталі" в травні 2022 року та були страчені попри обіцяні гарантії збереження життя", — йдеться в повідомленні.

Документ також є нагадуванням про обов’язок держави: зберігати пам’ять, захищати правду, підтримувати родини загиблих і боротися за кожного, хто досі перебуває в полоні.

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