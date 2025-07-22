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Головна Новини дня Рада проголосила 28 липня Днем скорботи — що відомо

Рада проголосила 28 липня Днем скорботи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:57
День скорботи 28 липня оголосила Верховня Рада — що відомо
Будівля Верховної ради. Фото: ПО

Верховна Рада проголосила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті всіх українців — військових, добровольців і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні.

Відповідну постанову №10188 парламент ухвалив у вівторок, 22 липня.

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У парламенті пояснили, що це рішення про шану та пам’ять.

"Передусім — про героїв Маріуполя, які за наказом командування вийшли з "Азовсталі" в травні 2022 року та були страчені попри обіцяні гарантії збереження життя", — йдеться в повідомленні.

Документ також є нагадуванням про обов’язок держави: зберігати пам’ять, захищати правду, підтримувати родини загиблих і боротися за кожного, хто досі перебуває в полоні.

Також ми писали,  що на базі парламентського Комітету провели робочу групу щодо страхування військових ризиків.

Також ми повідомляли, що ухвалила законопроєкт щодо НАБУ та САП

Верховна Рада закон українці війна парламент хвилина мовчання
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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