Совет Безопасности ООН 29 мая проведет заседание по инициативе Украины из-за российских обстрелов, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

В четверг вечером, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание по инициативе Украины. Причиной стали недавние российские атаки, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х.

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По словам Сибиги, Украина во время заседания еще раз подтвердит свою полную приверженность мирным усилиям, которые реализуются совместно с США и европейскими партнерами. В то же время украинская сторона обратит внимание на деструктивную роль России, которая, продолжая агрессию, блокирует переговорный процесс.

"Мы также будем подчеркивать, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие нападения на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжать расти", — подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что на фоне очередных жертв среди гражданского населения Украина ждет четкой позиции международного сообщества относительно давления на Россию и прекращения войны.

"После недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для содержательного мирного процесса", — подытожил Сибига.

Сообщение Сибиги в Х

Напомним, 29 мая российские войска нанесли удар по Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Также 29 мая российские войска нанесли удары по Одесской и Николаевской области. Есть жертвы среди гражданских.