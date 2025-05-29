Обстріл Запорізької області 29 травня - що відомо

Вибух після обстрілу. Ілюстративне фото: REUTERS

У четвер, 29 травня, російські війська завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Двоє людей загинули та троє — поранені внаслідок ворожого удару по Верхній Терсі", — написав Федоров.

Він повідомив, що керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені будинки.

"Загинули двоє чоловіків. Трьом людям — двом жінкам і чоловікові — знадобилася допомога медиків", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вибухи у Херсоні пролунали п'ять разів. Сигнал повітряної тривоги у місті й області не вмикали.

Крім того, 29 травня російські війська здійснили чергову атаку на Суми. У регіоні було зафіксовано активність ворожих безпілотників.