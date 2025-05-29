Обстрел Запорожской области 29 мая - что известно

В Запорожской области возросло количество погибших и пострадавших
В четверг, 29 мая, российские войска нанесли удар по Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Что известно об обстреле Запорожской области
"Два человека погибли и трое — ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе", — написал Федоров.
Он сообщил, что управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома.
"Погибли двое мужчин. Трем людям — двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", — добавил глава ОГА.
Напомним, что сегодня, 29 мая, взрывы в Херсоне прогремели пять раз. Сигнал воздушной тревоги в городе и области не включали.
Кроме того, 29 мая российские войска совершили очередную атаку на Сумы. В регионе была зафиксирована активность вражеских беспилотников.
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