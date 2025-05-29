Обстрел Запорожской области 29 мая - что известно

Взрыв после обстрела после обстрела. Иллюстративное фото: REUTERS

В четверг, 29 мая, российские войска нанесли удар по Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Что известно об обстреле Запорожской области

"Два человека погибли и трое — ранены в результате вражеского удара по Верхней Терсе", — написал Федоров.

Он сообщил, что управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены дома.

"Погибли двое мужчин. Трем людям — двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков", — добавил глава ОГА.

Напомним, что сегодня, 29 мая, взрывы в Херсоне прогремели пять раз. Сигнал воздушной тревоги в городе и области не включали.

Кроме того, 29 мая российские войска совершили очередную атаку на Сумы. В регионе была зафиксирована активность вражеских беспилотников.