Рада Безпеки ООН 29 травня проведе засідання за ініціативою України через російські обстріли, — Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

У четвер вечері, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання за ініціативою України. Причиною стали нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

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За словами Сибіги, Україна під час засідання ще раз підтвердить свою повну відданість мирним зусиллям, які реалізуються спільно зі США та європейськими партнерами. Водночас українська сторона зверне увагу на деструктивну роль Росії, яка, продовжуючи агресію, блокує переговорний процес.

"Ми також наголошуватимемо, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має продовжувати зростати", — підкреслив голова МЗС.

Міністр додав, на тлі чергових жертв серед цивільного населення Україна чекає на чітку позицію міжнародної спільноти щодо тиску на Росію та припинення війни.

"Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу", — підсумував Сибіга.

Повідомлення Сибіги у Х

Нагадаємо, 29 травня російські війська завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також 29 травня російські війська завдали ударів по Одещині та Миколаївщині. Є жертви серед цивільних.