Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работал в "пенсионном фонде" оккупантов — как накажет суд

Работал в "пенсионном фонде" оккупантов — как накажет суд

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 04:00
Суд заочно вынесет приговор жителю Херсона, который работал в оккупационном "пенсионном фонде"
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Херсоне заочно будут судить мужчину, который во время оккупации занял руководящую должность одного из отделов незаконного "пенсионного фонда". За содеянное ему грозит большой срок лишения свободы. 

Об этом говорится на сайте Херсонской областной прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле 2022 года фигурант занял должность заместителя руководителя так называемого "управления координации и контроля по выплате пенсий — начальника отдела по вопросам выплаты пенсий № 1 Пенсионного фонда Херсонской области".

Как установлено следствием, выполняя эти функции, мужчина присоединился к внедрению российской модели пенсионного обеспечения на временно оккупированной территории региона.

Решение суда

Сейчас мужчина объявлен в розыск, в связи с чем судебное рассмотрение производства будет происходить по специальной процедуре без его участия. То есть — заочно. За совершенное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, проинформировали в органах прокуратуры.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе заочно осудили мужчину, который присоединился к так называемой "ДНР" и годами воевал против Украины.

Также мы информировали, что на Сумщине осудили трех украинцев, которые присоединились к армии РФ. Все они заочно получили наказание 2 виде лишения свободы.

суд правосудие Херсонская область госизмена Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации