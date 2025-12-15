Суд заочно вынесет приговор жителю Херсона, который работал в оккупационном "пенсионном фонде"

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Херсоне заочно будут судить мужчину, который во время оккупации занял руководящую должность одного из отделов незаконного "пенсионного фонда". За содеянное ему грозит большой срок лишения свободы.

Об этом говорится на сайте Херсонской областной прокуратуры.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле 2022 года фигурант занял должность заместителя руководителя так называемого "управления координации и контроля по выплате пенсий — начальника отдела по вопросам выплаты пенсий № 1 Пенсионного фонда Херсонской области".

Как установлено следствием, выполняя эти функции, мужчина присоединился к внедрению российской модели пенсионного обеспечения на временно оккупированной территории региона.

Решение суда

Сейчас мужчина объявлен в розыск, в связи с чем судебное рассмотрение производства будет происходить по специальной процедуре без его участия. То есть — заочно. За совершенное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, проинформировали в органах прокуратуры.

