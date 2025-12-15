Суд заочно винесе вирок жителю Херсона, який працював в окупаційному "пенсійному фонді"

Працював в "пенсійному фонді" окупантів — як покарає суд
У Херсоні заочно судитимуть чоловіка, який під окупації обійняв керівну посаду одного з відділів незаконного "пенсійного фонду". За скоєне йому загрожує великий термін позбавлення волі.
Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у липні 2022 року фігурант обійняв посаду заступника керівника так званого "управління координації та контролю з виплати пенсій — начальника відділу з питань виплати пенсій № 1 Пенсійного фонду Херсонської області".
Як встановлено слідством, виконуючи ці функції, чоловік долучився до запровадження російської моделі пенсійного забезпечення на тимчасово окупованій території регіону.
Рішення суду
Наразі чоловік оголошений у розшук, у зв’язку з чим судовий розгляд провадження відбуватиметься за спеціальною процедурою без його участі. Тобто - заочно. За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років, поінформували в органах прокуратури.
