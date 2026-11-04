Генеральный директор McDonald’s Юлия Бадритдинова. Фото: mcdonalds.com

Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова поделилась опытом работы команд сети во время воздушных тревог. Она привела пример сотрудников ресторана в Ирпене и объяснила, как частые эвакуации влияют на рабочие смены.

Об этом рассказала Юлия Бадритдинова во время Киевского экономического форума, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Эвакуация сотрудников McDonald's

Во время беседы генеральный директор упомянула о недавнем визите в Ирпень и поделилась тем, что услышала от местной команды:

"Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники сказали мне, что за день они проходят до укрытия и обратно 23 тысячи шагов. Ну хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно", — рассказала Юлия Бадритдинова.

Как воздушные тревоги влияют на работу McDonald's

Генеральный директор объяснила, что каждая эвакуация требует остановки рабочего процесса и дополнительных усилий со стороны команды.

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"Работать очень тяжело, а в McDonald’s, пожалуй, тяжелее всего, потому что мы очень часто эвакуируемся. Вы все, наверное, кто бывал в McDonald’s, видели, как это происходит. Это просто изнурительно — каждый раз останавливать смену, закрывать все, просить посетителей выйти. Хорошо, что все это понимают, и в принципе посетители понимают, но это изнурительно", — сказала Бадритдинова.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Кабмин готовит обновление правил работы предприятий во время "желтого" уровня воздушной тревоги, который объявляется из-за угрозы беспилотников. В частности, бизнесу планируют предоставить больше времени на обустройство укрытий. Также предприятиям могут разрешить пользоваться ближайшими убежищами при условии, что там хватит места для сотрудников и посетителей.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в ночь на 19 октября российская атака повредила ресторан McDonald's на Шулявке в Киеве, недалеко от ТРЦ Cosmo Multimall. В здании заведения общественного питания выбило окна, также были повреждены отдельные конструкции.