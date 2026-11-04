Гендиректорка McDonald’s Юлія Бадрітдінова. Фото: mcdonalds.com

Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова поділилася досвідом роботи команд мережі під час повітряних тривог. Вона навела приклад працівників ресторану в Ірпені та пояснила, як часті евакуації впливають на робочі зміни.

Про це розповіла Юлія Бадрітдінова під час Київського економічного форуму, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Евакуація працівників McDonald's

Під час розмови гендиректорка згадала про нещодавній візит до Ірпеня та поділилася тим, що почула від місцевої команди:

"Ми були в Ірпені позавчора і мені працівники сказали, що вони находжують за день в укриття та назад 23 тис кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо", — розповіла Юлія Бадрітдінова.

Як повітряні тривоги впливають на роботу McDonald's

Гендиректорка пояснила, що кожна евакуація потребує зупинки робочого процесу та додаткових зусиль від команди.

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"Працювати дуже важко, а в McDonald’s, мабуть, найважче, тому що ми дуже багато раз евакуюємося. Ви всі, мабуть, хто ходив McDonald’s, бачили, це відбувається. Це просто виснажливо кожен раз зупиняти зміну, закривати все, просити відвідувачів вийти. Добре, що всі розуміють це і в принципі відвідувачі розуміють, але це виснажливо", — сказала Бадрітдінова.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін готує оновлення правил роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної тривоги, який оголошують через загрозу безпілотників. Зокрема, бізнесу планують надати більше часу на облаштування укриттів. Також підприємствам можуть дозволити користуватися найближчими сховищами за умови, що там вистачить місця для працівників і відвідувачів.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 19 жовтня російська атака пошкодила ресторан McDonald's на Шулявці в Києві, неподалік ТРЦ Cosmo Multimall. У будівлі закладу харчування вибило вікна, також були пошкоджені окремі конструкції.