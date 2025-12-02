Зарплата Зеленского, министров и нардепов — сколько получают

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Украине зарплаты президента, министров и народных депутатов существенно отличается. В частности, Владимир Зеленский в 2024 году получал 28 тысяч гривен в месяц.

Зарплаты топ-чиновников в Украине

Экс-глава Минэнерго Светлана Гринчук за октябрь 2025 года получила зарплату в размере 158 335 гривен до налогов, а после — 121 933 гривны.

А премьер-министр Юлия Свириденко в своей декларации за прошлый год отметила, что на должности первого вице-премьера — министра экономики заработала 1,2 миллиона гривен, то есть примерно по 100 000 гривен в месяц. Кроме того, она получила еще 3,1 миллиона гривен благодаря чтению лекций в Киевской школе экономики.

Денис Шмыгаль, который в 2024 году возглавлял правительство, задекларировал за год доход в размере 1,16 млн гривен, что в среднем составляет около 97 тысяч гривен в месяц. В то же время семейный бюджет пополнялся и из других источников, поскольку его жена Екатерина получила 7,46 млн гривен от предпринимательской деятельности.

За прошлый год министр финансов Сергей Марченко заработал 1,4 миллиона гривен.

Зарплата в центральных органах власти

В 2025 году средний уровень заработных плат в центральных органах государственной власти Украины вырос на 7% и достиг 62,6 тысячи гривен. Самые большие средние выплаты зафиксированы в Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг — там они достигают 102,8 тысячи гривен в месяц, при штате в 517 работников.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции средняя зарплата составляет 95,8 тысячи гривен, а численность персонала — 367 человек.

В то же время отдельные руководящие должности в НАПК предусматривают значительно более высокую оплату — до 337 тысяч гривен ежемесячно.

Сейчас в Украине работает примерно 200 тысяч государственных служащих. Если учесть среднюю заработную плату на уровне 62,6 тысячи гривен в месяц, то общие годовые расходы на их содержание для налогоплательщиков достигают около 150 миллиардов гривен.

В то же время глава финансового комитета Даниил Гетманцев и спикер Рады Руслан Стефанчук считают, что зарплата госслужащих должна быть ограничена до 80 тысяч гривен в месяц. Известно, что они хотят внести эту правку в госбюджет на следующий год.

А нардепы Галина Третьякова и Виталий Безгин также предлагают реформу оплаты труда госслужащих. Они выступают против ограничения до 80 тысяч гривен, однако отмечают, что работа депутатов местных уровней не должна быть волонтерской.

Безгин убежден, что вопрос уровня оплаты труда топ-чиновников и политических деятелей стоит снова вынести на широкое публичное обсуждение.

Зарплаты нардепов

В начале 2025 года нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что народные депутаты получают более 40 тысяч гривен в месяц. По его словам, выплаты зависят от должности.

А депутат и глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики отметил Никита Потураев говорит, что имеет депутатский доход на уровне 70-100 тысяч гривен в месяц. Однако речь идет о выплате вместе с различными доплатами.

Сколько получает Зеленский

В прошлом году украинский лидер получал 28 тысяч гривен в месяц, что в два раза меньше зарплаты госслужащего.

