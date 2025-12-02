Зарплата Зеленського, міністрів та нардепів — скільки отримують

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В Україні зарплати президента, міністрів та народних депутатів суттєво відрізняється. Зокрема, Володимир Зеленський у 2024 році отримував 28 тисяч гривень на місяць.

Зарплати топпосадовців в Україні

Ексглава Міненерго Світлана Гринчук за жовтень 2025 року отримала зарплату у розмірі 158 335 гривень до податків, а після — 121 933 гривні.

А премʼєр-міністр Юлія Свириденко у своїй декларації за минулий рік зазначила, що на посаді першої віцепрем’єрки — міністерки економіки заробила 1,2 мільйона гривень, тобто приблизно по 100 000 гривень на місяць. Крім того, вона отримала ще 3,1 мільйона гривень завдяки читанням лекцій у Київській школі економіки.

Денис Шмигаль, який у 2024 році очолював уряд, задекларував за рік дохід у розмірі 1,16 млн гривень, що в середньому становить близько 97 тисяч гривень на місяць. Водночас сімейний бюджет поповнювався і з інших джерел, оскільки його дружина Катерина отримала 7,46 млн гривень від підприємницької діяльності.

За минулий рік міністр фінансів Сергій Марченко заробив 1,4 мільйона гривень.

Зарплата в центральних органах влади

У 2025 році середній рівень заробітних плат у центральних органах державної влади України зріс на 7% і досяг 62,6 тисячі гривень. Найбільші середні виплати зафіксовано в Національній комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг — там вони сягають 102,8 тисячі гривень на місяць, при штаті у 517 працівників.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції середня зарплата становить 95,8 тисячі гривень, а чисельність персоналу — 367 осіб.

Водночас окремі керівні посади в НАЗК передбачають значно вищу оплату — до 337 тисяч гривень щомісяця.

Нині в Україні працює приблизно 200 тисяч державних службовців. Якщо врахувати середню заробітну плату на рівні 62,6 тисячі гривень на місяць, то загальні річні витрати на їх утримання для платників податків сягають близько 150 мільярдів гривень.

Водночас глава фінансового комітету Данило Гетманцев та спікер Ради Руслан Стефанчук вважають, що зарплата держслужбовців повинна бути обмежена до 80 тисяч гривень на місяць. Відомо, що вони хочуть внести цю правку до держбюджету на наступний рік.

А нардепи Галина Третьякова та Віталій Безгін також пропонують реформу оплати праці держслужбовців. Вони виступають проти обмеження до 80 тисяч гривень, однак зазначають, що робота депутатів місцевих рівнів не має бути волонтерською.

Безгін переконаний, що питання рівня оплати праці топпосадовців і політичних діячів варто знову винести на широке публічне обговорення.

Зарплати нардепів

На початку 2025 року нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що народні депутати отримують понад 40 тисяч гривень на місяць. За його словами, виплати залежать від посади.

А депутат та очільник парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначив Микита Потураєв каже, що має депутатський дохід на рівні 70-100 тисяч гривень на місяць. Однак йдеться про виплату разом з різними доплатами.

Скільки отримує Зеленський

Минулого року український лідер отримував 28 тисяч гривень на місяць, що у два рази менше від зарплати держслужбовця.

