Пытались "взломать" мессенджеры чиновников: СБУ и ФБР выкрыли хакеров РФ
Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований разоблачили российские спецслужбы, которые систематически осуществляли кибератаки на мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников, военных, политиков и общественных активистов. Основной целью атак было получение доступа к конфиденциальной информации военного, политического и экономического характера, а также похищение их персональных данных.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Совместная операция СБУ и ФБР по разоблачению российских хакеров
Россия использует различные инструменты и методы, прибегая к кибератакам. Для выманивания паролей российские хакеры чаще всего используют рассылку СМС от имени "служб поддержки". Такие сообщения они маскируют под работу официальных ботов, а отправляют их утром, когда пользователи уязвимы из-за сонного состояния.
СБУ подчеркивает, что атакам подвергаются не только организации, но и личные аккаунты украинцев. В связи с этим Служба безопасности призывает граждан заботиться о своей кибербезопасности и соблюдать правила кибергигиены:
- Регулярно проверять свои активные сессии в мессенджерах и закрывать неизвестные;
- Использовать сложные буквенно-цифровые пароли и всегда включать двухфакторную аутентификацию;
- Никому не передавать свои PIN-коды, пароли, коды подтверждения и ключи восстановления аккаунта;
- Не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых вам людей;
- Не открывать неизвестные файлы из сомнительных чатов, особенно с компьютера;
- Не сканировать неизвестные QR-коды.
Новини.LIVE писали о том, что СБУ заочно сообщила о подозрении пяти россиянам, которые руководили ракетным ударом по Кривому Рогу в июне 2023 года. Тогда в результате атаки погибли 13 местных жителей, еще более 30 граждан получили ранения.
Также в Одессе разоблачили агента ФСБ, который искал информацию о подразделениях противовоздушной обороны, защищающих область. Им оказался бывший военнослужащий ВСУ, которого завербовали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В соавторстве с Софией Медведевой
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