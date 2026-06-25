Пытались "взломать" мессенджеры чиновников: СБУ и ФБР выкрыли хакеров РФ

Военнослужащие Службы безопасности Украины. Иллюстративное фото: СБУ

Инна Буряк редактор ленты новостей

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований разоблачили российские спецслужбы, которые систематически осуществляли кибератаки на мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников, военных, политиков и общественных активистов. Основной целью атак было получение доступа к конфиденциальной информации военного, политического и экономического характера, а также похищение их персональных данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Совместная операция СБУ и ФБР по разоблачению российских хакеров

Россия использует различные инструменты и методы, прибегая к кибератакам. Для выманивания паролей российские хакеры чаще всего используют рассылку СМС от имени "служб поддержки". Такие сообщения они маскируют под работу официальных ботов, а отправляют их утром, когда пользователи уязвимы из-за сонного состояния.

СБУ подчеркивает, что атакам подвергаются не только организации, но и личные аккаунты украинцев. В связи с этим Служба безопасности призывает граждан заботиться о своей кибербезопасности и соблюдать правила кибергигиены:

Регулярно проверять свои активные сессии в мессенджерах и закрывать неизвестные;

Использовать сложные буквенно-цифровые пароли и всегда включать двухфакторную аутентификацию;

Никому не передавать свои PIN-коды, пароли, коды подтверждения и ключи восстановления аккаунта;

Не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых вам людей;

Не открывать неизвестные файлы из сомнительных чатов, особенно с компьютера;

Не сканировать неизвестные QR-коды.

Новини.LIVE писали о том, что СБУ заочно сообщила о подозрении пяти россиянам, которые руководили ракетным ударом по Кривому Рогу в июне 2023 года. Тогда в результате атаки погибли 13 местных жителей, еще более 30 граждан получили ранения.

Также в Одессе разоблачили агента ФСБ, который искал информацию о подразделениях противовоздушной обороны, защищающих область. Им оказался бывший военнослужащий ВСУ, которого завербовали после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В соавторстве с Софией Медведевой