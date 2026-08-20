Пышный: НБУ инициирует смену руководства Sense Bank

Председатель НБУ Андрей Пышный. Фото: Андрей Пышный/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

Национальный банк Украины признал председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко несоответствующим требованиям независимости. Во время выступления в Верховной Раде глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Кабинету министров как акционеру банка было предъявлено требование незамедлительно прекратить полномочия данного должностного лица и избрать нового члена совета. Основанием для этого решения стали обнародованные НАБУ материалы расследования, содержащие факты о получении и выполнении Гладишенко указаний от посторонних лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Председателя наблюдательного совета Sense Bank Гладишенко лишат полномочий

Ранее регулятор дважды обращался в НАБУ и САП за материалами дела, однако их не предоставили в связи с тайной досудебного расследования.В связи с обнародованием новых материалов Нацбанк открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета Sense Bank, а также принял решение провести в финансовом учреждении внеплановые проверки.

По словам Пышного, собранные антикоррупционными органами доказательства свидетельствуют о том, что предыдущее самоотстранение Николая Гладышенко могло носить лишь формальный характер, а он фактически продолжал влиять на деятельность банка. Глава НБУ подчеркнул, что наблюдательный совет банка в настоящее время не имеет кворума и является неправомочным, что неприемлемо для государственного учреждения.

"Обнародованные материалы НАБУ дают основания полагать, что самоотстранение Николая Гладищенко носило лишь формальный характер, и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Наблюдательный совет не надлежащим образом отреагировал на эту ситуацию, что ставит под сомнение способность его членов обеспечить надлежащий контроль за деятельностью", — заявил Пышный.

Он добавил, что НБУ определит последствия, которые коснутся лично всего состава наблюдательного совета, и направит их акционеру для надлежащего реагирования, поскольку государство как собственник должно иметь реальный механизм влияния на ключевые и кадровые стратегические решения.

Параллельно регулятор решает вопрос в отношении председателя правления Sense Bank Алексея Ступака, в отношении которого еще в мае было возбуждено административное производство по поводу его профессиональной пригодности.

Сообщается, что 26 августа он должен пройти собеседование в квалификационной комиссии НБУ. На данный момент Нацбанк уже официально поддержал инициативу правительства об отстранении Ступака от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Кабмин принял решение об отстранении председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что для государственного финансового учреждения принципиальное значение имеет доверие.

Также в среду, 19 августа, состоялись обыски у экс-заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой. Мудрая рассказала, что она вместе с адвокатами готовится к судебному заседанию.