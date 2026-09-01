ПВО за день сбила 82 дрона РФ: 57 из них были реактивными

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В течение дня 1 сентября Россия нанесла по Украине 99 ударов с помощью ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 82 БпЛА, из которых 57 были реактивными. По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдалось около 10 ударных реактивных беспилотников, также появлялись новые группы БпЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Сколько дронов сбила ПВО в течение дня

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в течение дня 1 сентября, с 06:30 до 18:00, российские войска атаковали Украину 99 ударными БпЛА. Из них 72 были реактивными.

По предварительным данным, в течение этого периода Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 82 ударных беспилотника. Среди уничтоженных БпЛА — 57 реактивных.

Воздушная атака РФ продолжается

В то же время по состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдалось около 10 ударных реактивных беспилотников. Кроме того, в воздушное пространство заходили новые группы БпЛА.

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В связи с этим в Командовании Воздушных сил призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что коммерческий директор компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко заявил, что примерно через месяц-полтора Украина сможет сбивать около 90% реактивных "Шахедов". В настоящее время украинские разработчики тестируют решения для противодействия таким беспилотникам, а разработка находится на завершающем этапе испытаний. По словам Пилипенко, обычные "Шахеды" украинские защитники сейчас сбивают с эффективностью около 99%, тогда как противодействие реактивным дронам пока менее результативно.

Новини.LIVE также писали, что ГУР совместно с Силами обороны Украины нанесли удар по стратегическому нефтяному комплексу "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. После попадания беспилотников на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который, по данным разведки, продолжается до сих пор. Украинские дроны поразили ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование комплекса.