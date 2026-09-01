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Головна Новини дня ППО за день знищила 82 БпЛА, 57 із них — реактивні: атака триває

ППО за день знищила 82 БпЛА, 57 із них — реактивні: атака триває

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1 вересня 2026 20:21
ППО за день знешкодила 82 дрони РФ: 57 були реактивними
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Росія протягом дня 1 вересня атакувала Україну 99 ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 82 БпЛА, серед яких 57 були реактивними. Станом на 18:30 у повітряному просторі спостерігалося близько 10 ударних реактивних безпілотників, також заходили нові групи БпЛА.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів збила ППО протягом дня

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, протягом дня 1 вересня, з 06:30 до 18:00, російські війська атакували Україну 99 ударними БпЛА. Із них 72 були реактивними.

За попередніми даними, протягом цього періоду Сили протиповітряної оборони збили або подавили 82 ударні безпілотники. Серед знешкоджених БпЛА — 57 реактивних.

Повітряна атака РФ триває

Водночас станом на 18:30 у повітряному просторі спостерігалося близько 10 ударних реактивних безпілотників. Крім того, до повітряного простору заходили нові групи БпЛА.

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У зв’язку з цим у Командуванні Повітряних сил закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко заявив, що приблизно за місяць-півтора Україна зможе збивати близько 90% реактивних "Шахедів". Наразі українські розробники тестують рішення для протидії таким безпілотникам, а розробка перебуває на завершальному етапі випробувань. За словами Пилипенка, звичайні "Шахеди" українські захисники нині збивають із ефективністю близько 99%, тоді як протидія реактивним дронам наразі менш результативна.

Новини.LIVE також писали, що ГУР спільно із Силами оборони України уразили стратегічний нафтовий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Після влучання безпілотників на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка, за даними розвідки, досі триває. Українські дрони уразили ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання комплексу.

безпілотники обстріли ППО дрони атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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