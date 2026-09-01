ППО за день знешкодила 82 дрони РФ: 57 були реактивними

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Росія протягом дня 1 вересня атакувала Україну 99 ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 82 БпЛА, серед яких 57 були реактивними. Станом на 18:30 у повітряному просторі спостерігалося близько 10 ударних реактивних безпілотників, також заходили нові групи БпЛА.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів збила ППО протягом дня

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, протягом дня 1 вересня, з 06:30 до 18:00, російські війська атакували Україну 99 ударними БпЛА. Із них 72 були реактивними.

За попередніми даними, протягом цього періоду Сили протиповітряної оборони збили або подавили 82 ударні безпілотники. Серед знешкоджених БпЛА — 57 реактивних.

Повітряна атака РФ триває

Водночас станом на 18:30 у повітряному просторі спостерігалося близько 10 ударних реактивних безпілотників. Крім того, до повітряного простору заходили нові групи БпЛА.

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У зв’язку з цим у Командуванні Повітряних сил закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко заявив, що приблизно за місяць-півтора Україна зможе збивати близько 90% реактивних "Шахедів". Наразі українські розробники тестують рішення для протидії таким безпілотникам, а розробка перебуває на завершальному етапі випробувань. За словами Пилипенка, звичайні "Шахеди" українські захисники нині збивають із ефективністю близько 99%, тоді як протидія реактивним дронам наразі менш результативна.

Новини.LIVE також писали, що ГУР спільно із Силами оборони України уразили стратегічний нафтовий комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Після влучання безпілотників на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка, за даними розвідки, досі триває. Українські дрони уразили ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання комплексу.