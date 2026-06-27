ПВО сбила 113 вражеских дронов во время атаки РФ этой ночью

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

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В ночь на 27 июня российские войска провели массированную воздушную атаку, задействовав 129 ударных беспилотников. Запуски осуществлялись с территории РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Как сработала ПВО этой ночью

В целом противник применял беспилотники различных типов, в частности Shahed (в том числе реактивные модификации), "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения авиации, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушной обороне удалось сбить 113 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Значительная часть целей была уничтожена ещё на подлётах к критической и гражданской инфраструктуре. В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных БпЛА в семи локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на трех объектах, что также привело к локальным последствиям.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина договорилась со своими партнерами об усилении воздушного щита в преддверии предстоящего зимнего периода. Стороны согласовали дальнейшие шаги по укреплению противовоздушной обороны и защите критически важной инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за постоянных атак украинских беспилотников Россия вынуждена перебрасывать системы противовоздушной обороны с линии фронта в столицу. По данным западных аналитиков, оккупанты не только обустраивают новые позиции для комплексов С-400 вблизи района Москва-Сити, но и размещают возле местного нефтеперерабатывающего завода комплексы "Панцирь", которые ранее, возможно, были переброшены с передовой.