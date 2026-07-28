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Главная Новости дня ПВО ночью уничтожила 107 дронов: Россия атаковала Украину 131 БПЛА

ПВО ночью уничтожила 107 дронов: Россия атаковала Украину 131 БПЛА

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 09:20
Ночная атака РФ: ПВО уничтожила 107 дронов из 131 запущенного
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили и сбили 107 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия запустила более 130 беспилотников

В ночь на 28 июля, начиная с 18:00 27 июля, армия РФ атаковала территорию Украины 131 ударным беспилотником. Среди них были дроны типа Shahed, реактивные БПЛА, "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных территорий. Вражеские дроны фиксировались со сторон Брянска, Курска, Орла, Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

ПВО уничтожила большинство целей

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 107 вражеских БПЛА в различных регионах страны — на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Зафиксированы попадания и падение обломков

В то же время во время атаки было зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников в девяти местах. Также обломки сбитых дронов упали еще в шести точках.

В Воздушных силах отметили, что атака со стороны России продолжалась, а в украинском воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники. Граждан призвали соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

ППО вночі знищила 107 дронів: Росія атакувала Україну 131 БпЛА - фото 1
Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: Воздушные силы ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что Украина и компания Raytheon обсудили возможность скорейшего увеличения поставок ракет для систем Patriot в преддверии зимнего периода. Стороны также рассмотрели вопрос о расширении производства вооружения и дальнейшем укреплении украинского оборонно-промышленного комплекса.

Новини.LIVE писали, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 28 июля. Одной из главных тем беседы станет укрепление обороноспособности Украины, в частности получение дополнительных средств ПВО для защиты от российских атак.

ПВО беспилотник Воздушные Силы ВСУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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