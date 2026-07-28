Нічна атака РФ: ППО знищила 107 дронів із 131 запущеного

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили та придушили 107 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія запустила понад 130 безпілотників

У ніч проти 28 липня, починаючи з 18:00 27 липня, армія РФ атакувала територію України 131 ударним безпілотником. Серед них були дрони типу Shahed, реактивні БпЛА, "Гербера", "Італмас" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій. Ворожі дрони фіксували з напрямків Брянська, Курська, Орла, Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

ППО знищила більшість цілей

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 107 ворожих БпЛА у різних регіонах країни — на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Зафіксовано влучання та падіння уламків

Водночас під час атаки зафіксували влучання 16 ударних безпілотників у дев’яти місцях. Також уламки збитих дронів впали ще на шести локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака з боку Росії тривала, а в українському повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Новини.LIVE інформували, що Україна та компанія Raytheon обговорили можливість швидкого збільшення постачання ракет для систем Patriot напередодні зимового періоду. Сторони також розглянули розширення виробництва озброєння та подальше зміцнення українського оборонно-промислового комплексу.

Новини.LIVE писали, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована 28 липня. Однією з головних тем розмови стане посилення обороноздатності України, зокрема отримання додаткових засобів ППО для захисту від російських атак.