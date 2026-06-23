Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с Зеленским

Владимир Путин. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на данный момент не видит предпосылок для проведения личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Путин заявил в беседе с журналистами.

Встреча Путина и Зеленского

Путин заявил, что украинская сторона якобы настаивает на проведении личных переговоров, однако он поставил под сомнение целесообразность такого формата.

"Какие же это предпосылки? Они же постоянно говорят: "Хотим личных встреч"", — сказал диктатор.

Во время своего выступления он также традиционно обвинил Украину в атаках на территорию России. Кроме того, глава Кремля повторил свои предыдущие утверждения о ситуации на фронте, заявив, что Украина якобы теряет территории.

Кроме того, российский диктатор сообщил, что поручил соответствующим структурам принять меры для минимизации последствий украинских ударов по российским объектам.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, Дональд Трамп готов помочь Украине и оказать давление на Путина. Однако в обмен на это он хочет получить от европейских союзников поддержку в отношении Ирана.

В то же время Владимир Зеленский предупредил Кремль о "непростой зиме" для России. Он подчеркнул необходимость провести официальные переговоры с Путиным.