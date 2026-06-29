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Главная Новости дня Путин заявил, что до Сум осталось 10,5 км: эксперт опроверг

Путин заявил, что до Сум осталось 10,5 км: эксперт опроверг

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Дата публикации 29 июня 2026 09:53
Наступление РФ на Сумщине провалилось — эксперт ответил на заявление Путина
Владимир Путин. Фото: REUTERS

Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы приближении оккупационных войск к Сумам и создании "зоны безопасности" не соответствуют реальной ситуации на фронте. Российская операция на Сумском направлении фактически потерпела неудачу.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Какова ситуация в Сумской области

Комментируя заявления Кремля о том, что российские войска якобы находятся в 10,5 км от Сум и стремятся создать так называемую "зону безопасности", Тимочко сказал, что Путин пытается выдать провал наступления в Сумской области за военный успех.

По словам эксперта, первоначальные планы России были гораздо масштабнее. Оккупанты рассчитывали взять под контроль Сумскую область, прорваться в направлении Киевской области и захватить областной центр. Однако этот замысел потерпел крах.

"Они наступали довольно значительными силами, но всё провалилось. 60-тысячное объединение потерпело поражение", — отметил он.

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Иван Тимочко подчеркнул, что именно из-за отсутствия реальных достижений Кремль вынужден создавать информационную картину успеха.

"Путин вынужден придумывать успехи там, где их нет. На направлениях, где боевые действия очень активны, все следят за ситуацией, и открыто солгать сложно. На Сумском направлении такого внимания меньше, поэтому Россия пытается манипулировать цифрами", — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что озвученные российской стороной расстояния не соответствуют действительности. По его словам, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то расстояние до административной границы Сум изменилось лишь примерно с 18,5 до 17,5 км. При этом речь идет именно о границе города, а не о его центральной части.

По мнению Тимочко, если бы российские войска действительно приблизились к Сумам на 10 км, ситуация была бы значительно опаснее. В частности, город оказался бы в зоне массированного обстрела FPV-дронами и полевой артиллерией.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на военного Евгения Оропая ("Скифа"), у россиян есть проблемы со связью на фронте. Это сказывается на координации их подразделений во время боевых действий.

В то же время Денис Шмыгаль заявлял, что в этом месяце Украина освободит больше территорий, чем Россия оккупировала с начала 2026 года. По словам министра, Россия платит "невероятную цену" за войну, в частности из-за украинских ударов с большого расстояния по российским НПЗ.

Сумская область Россия фронт эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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