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Путин делает вид, что хочет мира — разговор Зеленского с Трампом

13 февраля 2025 21:36
Аркадий Пастула - Редактор
Разговор Зеленского с Трампом — о чем говорили лидеры
Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото архивное: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вчера, 12 февраля, пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Появилось содержание разговора политиков.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских чиновников в четверг, 13 февраля.

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Детали разговора Трампа с Зеленским

Издание отмечает, что разговор лидеров был позитивным и длился около часа. Вероятно, дольше, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.

О чем говорили лидеры:

  • Лидер США подчеркнул, что понимает беспокойство Зеленского по поводу его разговора с Путиным, однако этого нельзя избежать.
  • Трамп высказал предположение, что Путин хочет сделки, на что Зеленский ответил, что также стремится к договоренности, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.
  • Трамп высказал идею создания европейских миротворческих сил как средство обеспечения безопасности Украины.
  • Президент США отметил, что в переговорную группу США будут входить директор ЦРУ Джон Рэтклифф и посланник Белого дома Стив Уиткофф.
  • Трамп сказал, что его предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важной для запуска дипломатического процесса.
  • Зеленский пообещал Трампу подарить чемпионский пояс Александра Усика.
  • Трамп завершил разговор, предоставив Зеленскому свой личный номер, и заверил, что он может звонить ему.

Напомним, 13 февраля Трамп выразил желание, чтобы Россия вернулась в G7. По его словам, Украина получит место за столом переговоров.

Ранее Трамп заявил, что достиг договоренности с Путиным о начале переговоров для прекращения войны в Украине.

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