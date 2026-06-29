Путин признал, что сделок с Трампом по Украине в Анкоридже не было

Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Диктатор РФ Владимир Путин признался, что во время саммите с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже никаких сделок по Украине подписано не было. По его утверждению, все было лишь на уровне разговоров.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Путин рассказал в интервью прокремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Что сказал Путин о встрече в Анкоридже

В ходе беседы Путин заявил, что саммит на Аляске не привел к подписанию каких-либо соглашений. Договоренности были лишь на уровне разговоре.

"Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта в Украине, и обсуждаемые компромиссы это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам", — сказал диктатор.

Он также добавил, что переговорщики США просили РФ пойти на ряд компромиссов, и по итогу Москва якобы согласилась на часть предложений.

При этом никаких юридических или же формальных закрепления "духа Анкориджа" так и не было.

Как сообщало Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио на днях опроверг утверждения Кремля, что между Трампом и Путиным были какие-то договоренности в Анкоридже. По его словам, переговоры не закончились ни одной сделкой касаемо войны в Украине.

Также мы писали, что на днях представитель Госдепа США Джереми Левин заявил, что война РФ против Украины должна закончится миром. Однако он подчеркнул, что Путин не готов сесть за стол переговоров.