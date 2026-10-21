Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия освободила гражданина США Стивена Габбарда, который находился в российской колонии после похищения в оккупированном Изюме в апреле 2022 года. По данным российских СМИ, решение было принято по просьбе президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об освобождении Стивена Габбарда

Специальный представитель президента США Стив Виткофф поблагодарил диктатора Владимира Путина за освобождение американца. По словам главы Кремля, на момент заявления Габбард находился в аэропорту Пулково и должен был вскоре отправиться в США.

Ранее Дональд Трамп подтверждал, что просил Путина освободить Габбарда, которого Госдепартамент США признал незаконно задержанным. 20 октября американский президент заявил, что в ближайшие дни в этом деле могут произойти изменения.

Тогда Трамп отметил, что они сосредоточились на вопросе освобождения Габбарда. Это заявление прозвучало в Овальном кабинете перед поездкой Виткоффа в Москву для продолжения переговоров по Украине.

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Что известно о Стивене Габбарде

74-летний гражданин США до освобождения отбывал почти семилетний срок в российской исправительной колонии по обвинению в наемничестве.

В 2014 году Габбард переехал в Украину и поселился вместе со своей гражданской женой в Изюме Харьковской области. 2 апреля 2022 года, по его словам, российские военные похитили его из собственного дома.

Московский городской суд признал американца виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника и приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

Государственный департамент США неоднократно призывал Москву освободить Габбарда, заявляя, что его удерживают незаконно. В то же время родственники американца называли его пацифистом и уверяли, что он никогда бы не взял в руки оружие.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф во время встречи с Владимиром Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине. Он также выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.

Также Новини.LIVE писали, что 21 октября Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским в Осло. В ходе визита американский представитель должен был передать российской стороне результаты предварительных обсуждений по вопросу прекращения войны.