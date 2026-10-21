Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія звільнила громадянина США Стівена Габбарда, який перебував у російській колонії після викрадення в окупованому Ізюмі у квітні 2022 року. За даними російських медіа, рішення ухвалили на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про звільнення Стівена Габбарда

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф подякував диктатору Володимиру Путіну за звільнення американця. За словами глави Кремля, на момент заяви Габбард перебував в аеропорту Пулково й мав незабаром вирушити до США.

Раніше Дональд Трамп підтверджував, що просив Путіна звільнити Габбарда, якого Державний департамент США визнав незаконно затриманим. 20 жовтня американський президент заявив, що найближчими днями у цій справі можуть відбутися зміни.

Тоді Трамп зазначив, що вони зосередилися на питанні звільнення Габбарда. Ця заява пролунала в Овальному кабінеті перед поїздкою Віткоффа до Москви для продовження переговорів щодо України.

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Що відомо про Стівена Габбарда

74-річний громадянин США до звільнення відбував майже семирічний термін у російській виправній колонії за звинуваченням у найманстві.

У 2014 році Габбард переїхав до України й оселився разом із цивільною дружиною в Ізюмі Харківської області. 2 квітня 2022 року, за його словами, російські військові викрали його з власного будинку.

Московський міський суд визнав американця винним в участі в бойових діях на боці Збройних сил України як найманця та засудив до шести років і десяти місяців ув’язнення.

Державний департамент США неодноразово закликав Москву звільнити Габбарда, заявляючи, що його утримують незаконно. Водночас родичі американця називали його пацифістом і запевняли, що він ніколи не взяв би до рук зброю.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив про передумови для припинення вогню в Україні. Він також висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії.

Також Новини.LIVE писали, що 21 жовтня Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для зустрічі з Путіним після переговорів із Володимиром Зеленським в Осло. Під час візиту американський представник мав передати російській стороні результати попередніх обговорень щодо завершення війни.