Путин может атаковать города стран НАТО в течение ближайших месяцев

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Военные эксперты предупреждают о возможном расширении российской агрессии на территории государств-членов НАТО. На фоне активизации российских дронов, кибератак и диверсий на объектах критической инфраструктуры количество вылетов западных истребителей на перехват в июле выросло на 250% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Express, передает Новини.LIVE.

Угроза для стран НАТО со стороны России

Российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к прямой эскалации против Запада, угрожая городам и селам в странах НАТО уже в течение нескольких ближайших месяцев. Москва активно проверяет готовность и пределы реагирования Альянса. Страна-террористка усиливает давление на европейских союзников.

По словам бывшего полковника британской армии Филипа Инграма, РФ уже осуществляет постоянные гибридные атаки.

"Путин уже каждую неделю наносит удары по Европе и НАТО. Не случайно мы видим дроны со взрывчаткой в немецком аэропорту в Лейпциге, неопознанные дроны над немецкими, датскими и американскими военными базами, а также над некоторыми критически важными объектами инфраструктуры", — отметил он.

Только за последний месяц количество вылетов истребителей НАТО на перехват выросло более чем на 250% по сравнению с июлем 2025 года.

Ожидается, что в случае угрозы все члены НАТО встанут на защиту друг друга в соответствии со статьей 5 договора, которым был создан Альянс.

Одна из теорий, распространяющихся среди аналитиков, заключается в том, что российский диктатор может попытаться захватить населенный пункт в Польше или в одной из трех прибалтийских стран.

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Натия Сескурия и бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон отмечают, что Москва стремится изучить системы ПВО, разведку и цепочки принятия решений на Западе.

Польские эксперты по безопасности также предупредили, что Россия и Беларусь могут направить небольшое количество войск через границу НАТО.

В то же время Инграм заявил, что Путин "не остановится ни перед чем", что может привести к применению статьи 5 НАТО.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Reuters, Польша и страны Балтии усиливают охрану стратегически важных объектов из-за растущих опасений относительно возможных российских диверсий.

А в конце июля во время массированного российского обстрела Украины одна из крылатых ракет Х-101 пересекла границу Польши и упала на территории Люблинского воеводства.