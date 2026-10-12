Лумер призвала давить на Путина и стала на сторону Украины

Лора Лумер. Фото: Reuters

Американская трампистка и блогер Лора Лумер стала на сторону Украины и призвала оказывать давление на Россию. В связи с последними событиями касаемо покупки российской нефти, так называемому "энергетическому перемирию" и призывом к выборам, она раскритиковала сотрудничество США с РФ и поставила под сомнение надежность каких-либо договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты Лоры Лумер в соцсети Х.

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Что сказала Лумер о прекращении огня

В одном из своих постов Лумер заявила, что полностью поддерживает президента США Дональда Трампа и сочувствует американцам, которым приходится платить больше за дизельное топливо.

При этом она призвала признать, что отказ Путина сесть за стол переговоров для подписания сделки и его отказ прекратить удары баллистикой по мирным жителям Украины вызывают отвращение.

"Как я уже говорила сегодня, если Россия прекратит бомбардировки Украины, Украина прекратит бомбардировки России. Почему на Путина не оказывается давление, чтобы он прекратил атаки на Украину? Я не считаю, что Зеленский ведет себя неразумно", — говорится в посте.

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Она добавила, что Президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти украинцев от истребления безумцем, а Путин в свою очередь отказывается прекращать войну, которую Трамп хочет завершить.

"Как это вообще работает? В конечном счете Владимир Путин убил больше белых христиан — мужчин и женщин в Европе - чем когда-либо убил Абу Бакр аль-Багдади. Это факт. Путин на самом деле хуже ИГИЛ", — написала она.

Что говорит Лумер о призывах к выборам в Украине

Лора Лумер раскритиковала требования заменить украинского президента. Она подчеркнула, что если кто-то хочет выборов а Украине, то нужно добиваться прекращения атак России.

В этом контексте блогер из окружения Трампа вспомнила о своем июльском интервью с Зеленским в Мариинском дворце, где украинский лидер выражал готовность провести выборы после прекращения российских атак и заключения мирного соглашения.

"Причина, по которой сейчас в Украине нет выборов, заключается в том, что страна находится в военном положении из-за... активной войны, которая длится уже 5 лет. Когда Путин прекратит войну, я уверена, что выборы в Украине состоятся. Кажется нелогичным просить Украину заменить Зеленского, когда выборы могут состоятся, как только Путин согласится прекратить войну... Он (Путин — Ред.) является источником всех проблем, связанных с российско-украинской войной", — написала блогер.

Покупка нефти и нарушения со стороны РФ

По поводу нефти Лумер напомнила, что Трамп ранее сам выступал против ее покупки у России и назвала правильным решением подписание закона об "адских санкциях" Линдси Грэма против РФ. В то же время поддержку Украины она назвала позицией, которая отвечает интересам Трампа и США.

В качестве примера ненадежности Москвы Лумер привела историю с российским ударом по украинскому аэродрому, куда, по ее словам, должны были прибыть спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Россия согласилась на 72-часовое перемирие в авиации на время визита, и они его нарушили, не понеся никаких последствий. Россия на 100% является агрессором. Обстрел аэропорта, куда должны были прилететь американские переговорщики, должен был стать основанием для прекращения всех переговоров. Это полное безумие", — говорится в посте.

Мнение Лумер об "энергетическом перемирии"

Лумер поприветствовала заявление Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, однако сразу спрогнозировала, что российская сторона его нарушит.

На этом фоне она рассказала, что во время своей поездки в Украину в июле была вынуждена проводить интервью с энергетиками в укрытиях из-за российских дронов.

Спустя некоторое время Лумер в ответ другому поклоннику Трампа написала, что Россия уже нарушила договоренность об энергетическом перемирии, которое президент озвучил 11 октября.

Что еще известно

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии и подчеркнул, что важно не только сказать о такой договоренности, но и обеспечить ее выполнение на практике. Он отметил, что Украина готова к такому перемирию.

Также Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на перемирие на 60 дней.