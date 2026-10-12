Лумер закликала чинити тиск на Путіна та стала на бік України

Лора Лумер. Фото: Reuters

Американська прихильниця Трампа та блогерка Лора Лумер стала на бік України та закликала чинити тиск на Росію. У зв’язку з останніми подіями щодо закупівлі російської нафти, так званого "енергетичного перемир’я" та заклику до виборів, вона розкритикувала співпрацю США з РФ і поставила під сумнів надійність будь-яких домовленостей із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дописи Лори Лумер у соцмережі Х.

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Що сказала Лумер про припинення вогню

В одному зі своїх дописів Лумер заявила, що повністю підтримує президента США Дональда Трампа та співчуває американцям, яким доводиться платити більше за дизельне паливо.

При цьому вона закликала визнати, що відмова Путіна сісти за стіл переговорів для підписання угоди та його відмова припинити балістичні удари по мирних жителях України викликають огиду.

"Як я вже казала сьогодні, якщо Росія припинить бомбардування України, Україна припинить бомбардування Росії. Чому на Путіна не чиниться тиск, щоб він припинив атаки на Україну? Я не вважаю, що Зеленський поводиться нерозумно", — йдеться у дописі.

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Вона додала, що Президент України Володимир Зеленський намагається врятувати українців від винищення божевільним, а Путін у свою чергу, відмовляється припиняти війну, яку Трамп хоче завершити.

"Як це взагалі працює? Зрештою, Володимир Путін вбив більше білих християн — чоловіків і жінок у Європі — ніж будь-коли вбив Абу Бакр аль-Багдаді. Це факт. Путін насправді гірший за ІДІЛ", — написала вона.

Що каже Лумер про заклики до виборів в Україні

Лора Лумер розкритикувала вимоги замінити українського президента. Вона наголосила, що якщо хтось хоче виборів в Україні, то потрібно домагатися припинення атак Росії.

У цьому контексті блогерка з оточення Трампа згадала про своє липневе інтерв’ю із Зеленським у Маріїнському палаці, де український лідер висловлював готовність провести вибори після припинення російських атак та укладення мирної угоди.

"Причина, через яку зараз в Україні немає виборів, полягає в тому, що країна перебуває у воєнному стані через... активну війну, яка триває вже 5 років. Коли Путін припинить війну, я впевнена, що вибори в Україні відбудуться. Здається нелогічним просити Україну замінити Зеленського, коли вибори можуть відбутися, щойно Путін погодиться припинити війну... Він (Путін — Ред.) є джерелом усіх проблем, пов’язаних із російсько-українською війною", — написала блогерка.

Купівля нафти та порушення з боку РФ

Щодо нафти Лумер нагадала, що Трамп раніше сам виступав проти її купівлі у Росії та назвала правильним рішенням підписання закону про "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти РФ. Водночас підтримку України вона назвала позицією, яка відповідає інтересам Трампа та США.

Як приклад ненадійності Москви Лумер навела історію з російським ударом по українському аеродрому, куди, за її словами, мали прибути спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Росія погодилася на 72-годинне перемир’я в авіації на час візиту, і вони його порушили, не зазнавши жодних наслідків. Росія на 100% є агресором. Обстріл аеропорту, куди мали прилетіти американські переговірники, мав стати підставою для припинення всіх переговорів. Це повне божевілля", — йдеться у дописі.

Думка Лумер щодо "енергетичного перемир’я"

Лумер привітала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та Росією, однак одразу передбачила, що російська сторона його порушить.

На цьому тлі вона розповіла, що під час своєї поїздки в Україну в липні була змушена давати інтерв’ю енергетикам у укриттях через російські дрони.

Через деякий час Лумер у відповідь іншому прихильнику Трампа написала, що Росія вже порушила домовленість про енергетичне перемир’я, яку президент озвучив 11 жовтня.

Що ще відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про енергетичне перемир’я та наголосив, що важливо не лише заявити про таку домовленість, а й забезпечити її виконання на практиці. Він зазначив, що Україна готова до такого перемир’я.

Також Зеленський заявив, що Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на перемир’я на 60 днів.