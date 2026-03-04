Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Путин угрожает заранее остановить поставки газа в ЕС

Путин угрожает заранее остановить поставки газа в ЕС

Дата публикации 4 марта 2026 23:53
Путин может заблаговременно остановить газоснабжение в ЕС на фоне войны в Иране
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин намерен поручить правительству рассмотреть вопрос о запрете поставок газа в ЕС. Свою угрозу он высказал на фоне войны в Иране, которая спровоцировала рост цен.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом диктатор РФ сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Читайте также:

Что сказал Путин о заблаговременном прекращении поставок газа в ЕС

Во время общения диктатор РФ упомянул, что вскоре Европейский Союз планирует полностью отказаться от поставок газа из России. В то же время Путин пригрозил заблаговременно остановить газоснабжение — то есть, еще до того, как ЕС введет соответствующее ограничение.

"Сейчас открываются другие рынки. И, возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Пойти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", — сказал глава Кремля.

Путин добавил, что пока это только его "мысли", однако пообещал поручить правительству поработать над этим вопросом вместе с энергетическими компаниями.

Стоит заметить, что заявление российского диктатора прозвучало на фоне роста цен на газ в Европе, которое вызвали боевые действия, которые до сих пор продолжаются на Ближнем Востоке.

Напомним, что последствия событий на Ближнем Востоке становятся более ощутимыми в том числе в Украине. Сейчас цены на газ на внутреннем рынке поднялись до максимума более чем за полгода.

Также мы писали, что из-за войны на Ближнем Востоке растут цены на топливо. По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, повышение стоимости бензина вызовет увеличение потребности в электромобилях.

Ткач Эдуард
