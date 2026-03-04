Відео
Головна Новини дня Путін пригрозив ЄС завчасно зупинити газопостачання на тлі війни в Ірані

Путін пригрозив ЄС завчасно зупинити газопостачання на тлі війни в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 23:53
Путін може завчасно зупинити газопостачання до ЄС на тлі війни в Ірані
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що доручить уряду розглянути питання завчасного припинення постачання газу до ЄС. Погроза прозвучала на тлі війни в Ірані.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це диктатор РФ сказав в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Що сказав Путін про завчасне припинення постачання газу до ЄС

Під час спілкування диктатор РФ згадав, що невдовзі Європейський Союз планує повністю відмовитися від постачання газу з Росії. Водночас Путін пригрозив завчасно зупинити газопостачання — тобто, ще до того, як ЄС запровадить відповідне обмеження.

"Зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити постачання на європейський ринок. Піти на ті ринки, що відкриваються, і там закріпитись", — сказав глава Кремля.

Путін додав, що наразі це лише його "думки", однак пообіцяв доручити уряду попрацювати над цим питанням разом з енергетичними компаніями.

Варто зауважити, що заява російського диктатора пролунала на тлі зростання цін на газ у Європі, яке спричинили бойові дії, які досі продовжуються на Близькому Сході.

Нагадаємо, що наслідки подій на Близькому Сході стають більш відчутними в тому числі в Україні. Наразі ціни на газ на внутрішньому ринку піднялися до максимуму більш ніж за півроку.

Також ми писали, що через війну на Близькому Сході зростають ціни на пальне. За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, підвищення вартості бензину викличе збільшення потреби в електромобілях.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
