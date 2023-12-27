Президент России Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Европейская газета Politico с юмором представила лауреатов "антипремий" за 2023 год. Среди претендентов — Урсула фон дер Ляйен, Жозеф Борель, и ожидаемо, президент РФ — Владимир Путин.

Об этом пишет Politico.

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Как бы она ни пыталась не просто проектировать власть, но и использовать ее, президент Европейской комиссии натыкается на кирпичную стену.

Лучший россиянин, играющий россиянина — Владимир Путин

"Никто не знает, как играть в Европе так, как Владимир Путин", — пишет издание.

Премия за шпионаж "Жизнь других" — Кириакос Мицотакис

Не многие лидеры смогли пережить разоблачение того, что секретная служба их правительства пыталась шпионить за оппозицией и журналистами. Но премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис — не просто политик.

В прошлом месяце греческие власти начали уголовное расследование в отношении членов правления независимой наблюдательной организации, которой поручено расследование дела "Хищника", утверждая, что местные чиновники разгласили секретную информацию.

Другие претенденты

В то же время скандал с прослушиванием телефонных разговоров Кириакоса Мицотакиса сравнивали с слежкой Оруэлла. А откровенный климатический активизм Греты Тунберг был признан благодаря игре на ее знаменитую речь.

Наконец, награда Джорджии Мэлони высмеяла ее политический стиль. Каждая награда сопровождается уникальным комментарием, отражающим сатирический взгляд POLITICO на их действия или заявления в 2023 году.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин на грани провала из-за войны в Украине. В случае нападения на страны НАТО, и РФ, и сам глава Кремля терпит окончательный крах. Поэтому вероятность такого приступа очень низка.