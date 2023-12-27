Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Путин, Грета Тунберг, Борель и другие — Politico опубликовала лауреатов "антипремий" 2023 года arrow

Путин, Грета Тунберг, Борель и другие — Politico опубликовала лауреатов "антипремий" 2023 года

27 декабря 2023 01:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Путин, Грета Тунберг, Борель и другие — Politico опубликовала лауреатов "антипремий" 2023 года
Президент России Владимир Путин. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Европейская газета Politico с юмором представила лауреатов "антипремий" за 2023 год. Среди претендентов — Урсула фон дер Ляйен, Жозеф Борель, и ожидаемо, президент РФ — Владимир Путин.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Лучшее выступление немца, претендующего на пост президента Европы — Урсула фон дер Ляйен .

Как бы она ни пыталась не просто проектировать власть, но и использовать ее, президент Европейской комиссии натыкается на кирпичную стену.

Лучший россиянин, играющий россиянина — Владимир Путин

"Никто не знает, как играть в Европе так, как Владимир Путин", — пишет издание.

Премия за шпионаж "Жизнь других" — Кириакос Мицотакис

Не многие лидеры смогли пережить разоблачение того, что секретная служба их правительства пыталась шпионить за оппозицией и журналистами. Но премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис — не просто политик.

В прошлом месяце греческие власти начали уголовное расследование в отношении членов правления независимой наблюдательной организации, которой поручено расследование дела "Хищника", утверждая, что местные чиновники разгласили секретную информацию.

Другие претенденты

В то же время скандал с прослушиванием телефонных разговоров Кириакоса Мицотакиса сравнивали с слежкой Оруэлла. А откровенный климатический активизм Греты Тунберг был признан благодаря игре на ее знаменитую речь.

Наконец, награда Джорджии Мэлони высмеяла ее политический стиль. Каждая награда сопровождается уникальным комментарием, отражающим сатирический взгляд POLITICO на их действия или заявления в 2023 году.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин на грани провала из-за войны в Украине. В случае нападения на страны НАТО, и РФ, и сам глава Кремля терпит окончательный крах. Поэтому вероятность такого приступа очень низка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

13 декабря 2023
Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме