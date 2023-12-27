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Путін, Грета Тунберг, Борель та інші — Politico опублікувала лауреатів "антипремій" 2023 року

27 грудня 2023 01:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Путін, Грета Тунберг, Борель та інші — Politico опублікувала лауреатів "антипремій" 2023 року
Президент Росії Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Європейська газета Politico з гумором презентувала лауреатів "антипремій" за 2023 рік. Серед претендентів — Урсула фон дер Ляйєн, Жозеф Борель, і очікувано, президент РФ — Володимир Путін.

Про це пише Politico.

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Хоч би як вона намагалася не просто проектувати владу, а й використовувати її, президент Європейської комісії натикається на цегляну стіну.

Найкращий росіянин, що грає росіянина — Володимир Путін

"Ніхто не знає, як грати в Європі так, як Володимир Путін", — пише видання.

Премія за шпигунство "Життя інших" — Кіріакос Міцотакіс

Не багато лідерів змогли пережити викриття того, що секретна служба їхнього уряду намагалася шпигувати за опозицією та журналістами. Але прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не просто політик.

Минулого місяця грецька влада розпочала кримінальне розслідування щодо членів правління незалежної спостережної організації, якій доручено розслідування справи "Хижака", стверджуючи, що місцеві чиновники розголосили секретну інформацію.

Інші претенденти

Водночас скандал з прослуховуванням телефонних розмов Кіріакоса Міцотакіса порівнювали зі стеженням Оруелла. А відвертий кліматичний активізм Грети Тунберг був визнаний завдяки грі на її знамениту промову.

Нарешті, нагорода Джорджії Мелоні висміяла її політичний стиль. Кожна нагорода супроводжується унікальним коментарем, який відображає сатиричний погляд POLITICO на їхні дії чи заяви 2023 року.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін на межі провалу через війну в Україні. У разі нападу на країни НАТО, і РФ, і сам глава Кремля зазнає остаточного краху. Тому ймовірність такого нападу дуже низька.

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