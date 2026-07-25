Пугачева и Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину. Кроме того, они в очередной раз выразили поддержку украинцам. Звездная пара также раскрыла свой "секрет" внешнего вида.

Об этом Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Выступление Пугачевой и Галкина в Украине

Галкин отметил, что вместе с женой поддерживают Украину. По словам Пугачевой, она готова выступить с концертом в Украине.

"Пригласите, споем вместе", — сказала певица.

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Кроме того, пара рассказала, как им удается поддерживать внешний вид. "Секретом" Пугачева назвала любовь.

Как писали Новини.LIVE, латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что ей сложно представить обстоятельства, при которых жители Латвии вышли бы на протесты с требованием сменить военное руководство. В то же время она выразила искреннее восхищение украинским народом.

А в прошлом году на музыкальном фестивале Laima RendezVous Галкин и Пугачева заявили, что приедут в Украину с концертом, если позволят. В частности, Галкин отвечал на вопросы на украинском языке.