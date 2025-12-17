Юлия "Тайра" Паевская высказала свое мнение о выборах - детали

Юлия "Тайра" Паевская. Фото иллюстративное: Паевская/Facebook

Психолог 13 бригады НГУ "Хартия" Юлия "Тайра" Паевская во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины" сделала заявление относительно выборов. Она отметила, что нарратив о выборах в Украине выгоден российскому диктатору Владимиру Путину.

Юлия "Тайра" Паевская о выборах

Тайра отметила, что нарратив о выборах в Украине впервые начала продвигать Россия.

"Я не очень понимаю, о каких выборах может идти речь сейчас. Вы знаете, я приехала прямо сюда, прямо с поезда. Я приехала с запада, я была на небольшой конференции, НАТОвской, по приглашению НАТО. И НАТО обсуждает, как им лучше подготовиться к тому, что их ожидает, в случае, если нам не удастся остановить эту войну. Вот честно, я не понимаю. ... нарратив о выборах первыми выдвинули россияне", — подчеркнула Паевская.

По словам "Тайры", вопрос выборов может обсуждаться только после реальных изменений в России и после полного завершения войны.

"Вы хотите продвигать выборы? Это выгодно Путину. Я не думаю, что это хорошая идея на самом деле. Если вдруг случится так, что изменится руководство России и произойдет чудо, окей, мы будем уверены, что эта война закончится и не продолжится дальше, тогда, возможно, будет уместно рассматривать эти темы", — считает Паевская.

