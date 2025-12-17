Юлія "Тайра" Паєвська висловила свою думку про вибори — деталі

Юлія "Тайра" Паєвська. Фото ілюстративне: Паєвська/Facebook

Психологиня 13 бригади НГУ "Хартія" Юлія "Тайра" Паєвська під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" зробила заяву щодо виборів. Вона зазначила, що наратив про вибори в Україні вигідний російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик

Юлія "Тайра" Паєвська про вибори

Тайра наголосила, що наратив про вибори в Україні вперше почала просувати Росія.

"Я не дуже розумію, про які вибори може йти мова наразі. Ви знаєте, я приїхала прямо сюди, прямо з потягу. Я приїхала з заходу, я була на невеличкій конференції, НАТОвській, на запрошення НАТО. І НАТО обговорює, як їм краще підготуватися до того, що їх очікує, в разі, якщо нам не вдасться зупинити цю війну. От чесно, я не розумію. ... наратив про вибори першими висунули росіяни", — наголосила Паєвська.

За словами "Тайри", питання виборів може обговорюватися лише після реальних змін у Росії та після цілковитого завершення війни.

"Ви хочете просувати вибори? Це вигідно Путіну. Я не думаю, що це гарна ідея насправді. Якщо раптом трапиться так, що зміниться керівництво Росії і станеться диво, окей, ми будемо впевнені, що ця війна закінчиться і не продовжиться далі, тоді, можливо, буде доречно розглядати оці теми" — вважає Паєвська.

