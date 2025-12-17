Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Психологиня "Хартії" Паєвська висловила думку про вибори — деталі

Психологиня "Хартії" Паєвська висловила думку про вибори — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:45
Юлія "Тайра" Паєвська висловила свою думку про вибори — деталі
Юлія "Тайра" Паєвська. Фото ілюстративне: Паєвська/Facebook

Психологиня 13 бригади НГУ "Хартія" Юлія "Тайра" Паєвська під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України" зробила заяву щодо виборів. Вона зазначила, що наратив про вибори в Україні вигідний російському диктатору Володимиру Путіну. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик

Реклама
Читайте також:

Юлія "Тайра" Паєвська про вибори

Тайра наголосила, що наратив про вибори в Україні вперше почала просувати Росія. 

"Я не дуже розумію, про які вибори може йти мова наразі. Ви знаєте, я приїхала прямо сюди, прямо з потягу. Я приїхала з заходу, я була на невеличкій конференції, НАТОвській, на запрошення НАТО. І НАТО обговорює, як їм краще підготуватися до того, що їх очікує, в разі, якщо нам не вдасться зупинити цю війну. От чесно, я не розумію. ... наратив про вибори першими висунули росіяни", — наголосила Паєвська.

За словами "Тайри", питання виборів може обговорюватися лише після реальних змін у Росії та після цілковитого завершення війни.

"Ви хочете просувати вибори? Це вигідно Путіну. Я не думаю, що це гарна ідея насправді. Якщо раптом трапиться так, що зміниться керівництво Росії і станеться диво, окей, ми будемо впевнені, що ця війна закінчиться і не продовжиться далі, тоді, можливо, буде доречно розглядати оці теми" — вважає Паєвська.

Нагадаємо, що у Києві відбулася передача мобільних стабілізаційних контейнерів бригадам Нацгвардії "Хартія" — один із них отримала Юлія "Тайра" Паєвська.

Раніше ми також інформували, що Юлія "Тайра" Паєвська вважає: залучення молоді 18-24 років до контрактної служби має гарну перспективу. 

вибори психологія війна в Україні Росія Юлія "Тайра" Паєвська
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації