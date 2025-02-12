Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська висловилася щодо контрактної служби для молоді 18-24 років

Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська. Фото: Новини.LIVE

Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська висловила думку, що ідея залучення молоді 18-24 років до контрактної служби має перспективу. Також, за її словами, важливо протистояти дезінформації, яка підриває внутрішню єдність.

Про це Паєвська сказала в коментарі для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 12 лютого.

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Контрактна служба для молоді

"Насправді, дай Бог, щоб спрацювало. Треба більше популяризувати військо, і нам треба, звичайно, щось протиставити російській пропаганді, яка влізає в кожну щілину і намагається зруйнувати нашу єдність", — зазначила "Тайра".

Раніше Зеленський та Міноборони представили новий спецконтракт для молоді, який передбачає річні виплати до двох мільйонів гривень, 0% на іпотеку, безплатне навчання у виші та інші пільги.

Водночас серед військових реакція на ініціативу була неоднозначною. Багато хто нагадує, що не мав таких умов, коли прийняв рішення піти на військову службу.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які підписують свій перший контракт зі Збройними силами, можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Також нагадаємо, кого з українців не зможуть мобілізувати у лютому 2025 року. Право на відстрочку мають декілька категорій громадян нашої держави.