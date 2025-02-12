Парамедик Юлия "Тайра" Паевская высказалась о контрактной службе для молодежи 18-24 лет

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская. Фото: Новини.LIVE

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская выразила мнение, что идея привлечения молодежи 18-24 лет к контрактной службе имеет перспективу. Также, по ее словам, важно противостоять дезинформации, которая подрывает внутреннее единство.

Об этом Паевская сказала в комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 12 февраля.

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Контрактная служба для молодежи

"На самом деле, дай Бог, чтобы сработало. Надо больше популяризировать войско, и нам надо, конечно, что-то противопоставить российской пропаганде, которая влезает в каждую щель и пытается разрушить наше единство", — отметила "Тайра".

Ранее Зеленский и Минобороны представили новый спецконтракт для молодежи, который предусматривает годовые выплаты до двух миллионов гривен, 0% на ипотеку, бесплатное обучение в вузе и другие льготы.

В то же время среди военных реакция на инициативу была неоднозначной. Многие напоминают, что не имели таких условий, когда приняли решение пойти на военную службу.

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с Вооруженными силами, могут получить единовременную денежную помощь.

Также напомним, кого из украинцев не смогут мобилизовать в феврале 2025 года. Право на отсрочку имеют несколько категорий граждан нашего государства.