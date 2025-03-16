Незаконный "референдум" в Крыму в 2014 году. Фото: Крым.Реалии

11 лет назад, 16 марта, российские власти провели в украинском Крыму незаконный "референдум". По результатам этого псевдореферендума, который проходил под дулами автоматов, Россия незаконно присоединила Крым в свой состав.

Об этом рассказывается в материале Новини.LIVE.

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Псевдореферендум был назначен 27 февраля 2014 года Верховной Радой Крыма. Сначала речь шла о его проведении 25 мая, впоследствии дату перенесли на 30 марта, а затем — на 16 марта. На "референдуме" было поставлено два вопроса: о восстановлении конституции Крыма 1992 года и о вхождении Крыма в состав России.

На голосовании 16 марта 2014 года жителям Крыма и Севастополя предложили выбрать один из двух вариантов ответа: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" или "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Кремль утверждает, что явка на "референдуме" составила чуть более 84%, причем большинство — более 96% — якобы проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Уже 18 марта российский диктатор Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Незаконный "референдум" в Крыму в 2014 году. Фото: Крым.Реалии

Ход псевдоголосования в Крыму

Псевдоголосование в 2014 году продолжалось с 8 до 20 часов 16 марта на 1205 избирательных участках в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь. На территории Бахчисарайского района в местах проживания крымских татар избирательные участки не были созданы, поскольку не нашлось добровольцев для работы в избирательных комиссиях.

Голосование прошло без участия международных наблюдателей. ООН не признал его результаты. На референдуме в качестве так называемых "международных наблюдателей" были замечены лица, известные своими фашистскими, нацистскими и неосталинистскими взглядами.

Незаконный "референдум" в Крыму в 2014 году. Фото: Крым.Реалии

Нарушения на так называемом "референдуме" в Крыму

В крымском отделении Комитета избирателей Украины отметили, что голосование происходит по устаревшим спискам избирателей.

Речь шла также о возможности голосования лицами, которые не были предварительно включены в списки избирателей. Поэтому российская журналистка с симферопольской регистрацией проголосовала на референдуме.

Другой эксперимент провел журналист телекомпании ATR, который ходил по участкам с требованием включить его в списки. В результате ему было отказано лишь однажды и трижды журналист получил бюллетень и имел возможность проголосовать.

Кроме того, СМИ сообщали о нарушениях во время голосования в психиатрической больнице в Ялте, где пациентам "помогали правильно проголосовать".

Незаконный "референдум" в Крыму в 2014 году. Фото: Reuters

Результаты псевдореферендума в Крыму

По объявленным впоследствии оккупантами результатам так называемого "референдума", за присоединение к России в Крыму (кроме Севастополя) якобы проголосовало 96,77 % участников голосования, в Севастополе — 95,6 %.

На сайте совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и прав человека на короткое время появилась информация, что в "референдуме" участвовало не более 30%, из которых около 50% высказались за присоединение к РФ. В то же время данные о 30 — 40% явке обнародовал и Меджлис крымскотатарского народа.

В Севастополе проходил отдельный "референдум", потому что город не входит в Автономную Республику Крым.

Отметим, что большинство членов ООН поддержали Украину в ее оценке этого "референдума" и 27 марта 2014 года приняли резолюцию Генассамблеи ООН 68/262 о непризнании законности этого "референдума" и поддержали территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп в среду, 13 марта, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете заявил, что его предшественники "отдали" России Крым и часть Грузии. Зато действующий президент США не отдал "ничего".

Добавим, что под видом антидиверсионных тренировок россияне в Крыму проводят фильтрационные мероприятия. Все, чтобы выявить граждан, которые не поддерживают оккупационную власть полуострова.