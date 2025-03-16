11 років тому Росія провела в Криму незаконний "референдум"

Незаконний "референдум" в Криму у 2014 році. Фото: Крим.Реалії

11 років тому, 16 березня, російська влада провела в українському Криму незаконний "референдум". За результатами цього псевдореферендуму, який відбувався під дулами автоматів, Росія незаконно приєднала Крим до свого складу.

Про це розповідається у матеріалі Новини.LIVE.

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Псевдореферендум був призначений 27 лютого 2014 року Верховною Радою Криму. Спочатку йшлося про його проведення 25 травня, згодом дату перенесли на 30 березня, а потім — на 16 березня. На "референдумі" було поставлено два питання: про відновлення конституції Криму 1992 року і про входження Криму до складу Росії.

На голосуванні 16 березня 2014 року жителям Криму та Севастополя запропонували вибрати один з двох варіантів відповіді: "Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?" чи "Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року та за статус Криму як частини України?".

Кремль стверджує, що явка на "референдумі" склала трохи більше ніж 84%, причому більшість — понад 96% — нібито проголосували за входження півострова до складу Росії. Вже 18 березня російський диктатор Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Незаконний "референдум" в Криму у 2014 році. Фото: Крим.Реалії

Перебіг псевдоголосування в Криму

Псевдоголосування у 2014 році тривало з 8 до 20 години 16 березня на 1205 виборчих дільницях в Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь. На території Бахчисарайського району у місцях проживання кримських татар виборчі дільниці не були створені, оскільки не знайшлося добровольців для роботи у виборчих комісіях.

Голосування відбулося без участі міжнародних спостерігачів. ООН не визнав його результати. На референдумі як так звані "міжнародні спостерігачі" були помічені особи, відомі своїми фашистськими, нацистськими й неосталіністськими поглядами.

Незаконний "референдум" в Криму у 2014 році. Фото: Крим.Реалії

Порушення на так званому "референдумі" в Криму

У кримському відділенні Комітету виборців України зазначили, що голосування відбувається за застарілими списками виборців.

Йшлося також про можливість голосування особами, яких не було попередньо включено до списків виборців. Відтак російська журналістка з сімферопольською реєстрацією проголосувала на референдумі.

Інший експеримент здійснив журналіст телекомпанії ATR, який ходив по дільницях з вимогою включити його до списків. У результаті йому було відмовлено лише одного разу і тричі журналіст отримав бюлетень та мав можливість проголосувати.

Крім того, ЗМІ повідомляли про порушення під час голосування у психіатричній лікарні у Ялті, де пацієнтам "допомагали правильно проголосувати".

Незаконний "референдум" в Криму у 2014 році. Фото: Reuters

Результати псевдореферендуму в Криму

За оголошеними згодом окупантами результатами так званого "референдуму", за приєднання до Росії у Криму (крім Севастополя) нібито проголосувало 96,77 % учасників голосування, у Севастополі — 95,6 %.

На сайті ради при президентові РФ з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини на короткий час з'явилася інформація, що у "референдумі" брало участь не більше 30%, з яких близько 50% висловилося за приєднання до РФ. Водночас дані про про 30 — 40% явку оприлюднив і Меджліс кримськотатарського народу.

У Севастополі проходив окремий "референдум", бо місто не входить до Автономної Республіки Крим.

Зазначимо, що більшість членів ООН підтримали Україну в її оцінці цього "референдуму" та 27 березня 2014 року ухвалили резолюцію Генассаблеї ООН 68/262 щодо невизнання законності цього "референдуму" й підтримали територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Зазначимо, що нещодавно президент США Дональд Трамп у середу, 13 березня, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті заявив, що його попередники "віддали" Росії Крим та частину Грузії. Натомість чинний президент США не віддав "нічого".

Додамо, що під виглядом антидиверсійних тренувань росіяни в Криму проводять фільтраційні заходи. Усе, аби виявити громадян, які не підтримують окупаційну владу півострова.