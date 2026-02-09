Иностранные военнослужащие смогут оформить временный вид на жительство — Зеленский подписал закон

Проживание в Украине иностранных военных — какое решение приняли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект №14052) относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. Его Верховная Рада приняла еще 17 декабря 2025 года.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
Иностранные военнослужащие смогут оформить вид на временное проживание
Документ устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, могут оформить вид на жительство. Он предоставляется на весь период действия контракта и остается в силе еще в течение трех месяцев после его завершения или досрочного прекращения.
Отдельно предусмотрено, что военнослужащие-иностранцы, которые защищают Украину, имеют право пользоваться паспортом с просроченным сроком действия, если для получения нового документа необходимо обращаться в органы власти государства их предыдущего проживания.
Документы на вид можно подать в течение шести месяцев со дня, когда закон начал действовать.
