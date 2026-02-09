Иностранные военнослужащие смогут оформить временный вид на жительство — Зеленский подписал закон

Защитники Украины. Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект №14052) относительно правового статуса и медицинского обеспечения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства. Его Верховная Рада приняла еще 17 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Иностранные военнослужащие смогут оформить вид на временное проживание

Документ устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, могут оформить вид на жительство. Он предоставляется на весь период действия контракта и остается в силе еще в течение трех месяцев после его завершения или досрочного прекращения.

Отдельно предусмотрено, что военнослужащие-иностранцы, которые защищают Украину, имеют право пользоваться паспортом с просроченным сроком действия, если для получения нового документа необходимо обращаться в органы власти государства их предыдущего проживания.

Документы на вид можно подать в течение шести месяцев со дня, когда закон начал действовать.

