Головна Новини дня Проживання в Україні іноземних військових — яке рішення ухвалили

Проживання в Україні іноземних військових — яке рішення ухвалили

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:17
Іноземні військовослужбовці зможуть оформити посвідку на тимчасове проживання — Зеленський підписав закон
Захисники України. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №14052) щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства. Його Верховна Рада ухвалила ще 17 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Іноземні військовослужбовці зможуть оформити посвідку на тимчасове проживання

Документ встановлює, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які уклали контракт на службу в Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, можуть оформити посвідку на проживання. Вона надається на весь період дії контракту та залишається чинною ще протягом трьох місяців після його завершення або дострокового припинення.

Окремо передбачено, що військовослужбовці-іноземці, які обороняють Україну, мають право користуватися паспортом із простроченим строком дії, якщо для отримання нового документа необхідно звертатися до органів влади держави їхнього попереднього проживання.

Документи на посвідку можна подати впродовж шести місяців із дня, коли закон почав діяти.

Нагадаємо, 10 лютого Рада розгляне важливий законопроєкт щодо відстрочки після року служби в армії.

Також ми писали, на яке житло можуть розраховувати військовослужбовці.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
