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Главная Новости дня Проезд с животными и аренда жилья — опыт стран Европы и США

Проезд с животными и аренда жилья — опыт стран Европы и США

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:47
Проезд с животными и аренда жилья — опыт Франции, Германии, США и Польши
Собака. Фото: Новини.LIVE

Журналисты Новини.LIVE исследовали, как в разных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки относятся к животным в транспорте. Кроме того, они узнали, есть ли проблемы при аренде жилья.

Об этом журналисты рассказали в эфире "Київського часу".

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Франция

Валерия Рождественская рассказала, что путешествия общественным транспортом с собаками могут отличаться в зависимости от типа и компании. Домашним любимцам весом более 6 кг нужен билет, который стоит 7 евро. Кроме того, необходимо иметь намордник и поводок.

За различные нарушения предусмотрены штрафы до 450 евро, а за жестокое обращение с животным могут назначить до двух лет заключения и наложить штраф в 30 тысяч евро.

А в меблированном жилье арендодатель может запретить держать собак. В торговых центрах Франции владельцы самостоятельно решают, можно ли вход с домашним любимцем.

Германия

Дарья Нефедова отметила, что в Германии очень любят животных, особенно собак. Там шутят, что собаки живут лучше, чем некоторые люди.

Им разрешено ездить вместе с владельцами в общественном транспорте по льготному тарифу. На улице домашнего любимца следует выгуливать на поводке, но в парках есть специальные зоны, чтобы собака смогла самостоятельно побегать. Владельцы должны убирать за животными, иначе могут получить штраф до 100 евро.

Возле многих заведений Германии ставят миски с водой. Кроме того, в некоторых компаниях можно брать собаку с собой на работы.

Арендовать жилье в Германии вместе с животными сложнее, поскольку многие арендаторы пишут о запрете сразу в объявлениях.

Польша

Юлия Войнар отметила, что в Польше к животным обычно отношение доброжелательное. В частности, их можно перевозить в общественном транспорте в наморднике или в переноске. В поездах за больших собак необходимо доплачивать, а таксистов советуют предупреждать.

В парках можно гулять с домашним любимцем только на поводке, а за игнорирование уборки грозит штраф до 500 злотых. В кафе и торговых центрах животных пускают не всегда, но часто можно встретить наклейки пет-френдли.

С арендой жилья сложнее, поскольку многие владельцы хотят квартирантов без домашних животных, однако найти можно.

США

Ульяна Бойчук рассказала, что в Вашингтоне очень дружественен к домашним любимцам. Там даже есть собачье мороженое в кафе.

В общественном транспорте животных можно перевозить на руках или в переносках. Кроме того, для собак есть специальные парки.

Арендовать жилье с домашним любимцем можно, но за это нужно доплатить в среднем 200 долларов.

Напомним, руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк рассказала, легко ли арендовать квартиру с животным в Украине.

Ранее зоозащитница объяснила, что делать, если не пустили в укрытие с домашним любимцем.

Польша США Франция Германия животные домашние питомцы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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