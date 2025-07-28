Проїзд з тваринами та оренда житла — досвід Франції, Німеччини, США та Польщі

Собака. Фото: Новини.LIVE

Журналісти Новини.LIVE дослідили, як у різних країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки ставлять до тварин у транспорті. Крім того, вони дізналися, чи є проблеми при оренді житла.

Про це журналісти розповіли в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Франція

Валерія Рождественська розповіла, що подорожі громадським транспортом із собаками можуть відрізнятися залежно від типу та компанії. Домашнім улюбленцям вагою понад 6 кг потрібен квиток, який коштує 7 євро. Крім того, необхідно мати намордник та повідець.

За різні порушення передбачені штрафи до 450 євро, а за жорстоке поводження з твариною можуть призначити до двох років ув'язнення та накласти штраф у 30 тисяч євро.

А у мебльованому житлі орендодавець може заборонити тримати собак. У торгових центрах Франції власники самостійно вирішують, чи можна вхід з домашнім улюбленцем.

Німеччина

Дарʼя Нефьодова зазначила, що у Німеччині дуже люблять тварин, особливо собак. Там жартують, що собаки живуть краще, ніж деякі люди.

Їм дозволено їздити разом із власниками у громадському транспорті за пільговим тарифом. На вулиці домашнього улюбленця слід вигулювати на повідцю, але в парках є спеціальні зони, аби собака зміг самостійно побігати. Власники повинні прибирати за тваринами, інакше можуть отримати штраф до 100 євро.

Біля багатьох закладів Німеччини ставлять миски з водою. Крім того, у деяких компаніях можна брати собаку з собою на роботи.

Орендувати житло в Німеччині разом із тваринами складніше, оскільки багато орендарів пишуть про заборону одразу в оголошеннях.

Польща

Юлія Войнар наголосила, що у Польщі до тварин зазвичай ставлення доброзичливе. Зокрема, їх можна перевозити у громадському транспорті в наморднику або в переносці. У поїздах за великих собак необхідно доплачувати, а таксистів радять попереджати.

У парках можна гуляти з домашнім улюбленцем лише на повідцю, а за ігнорування прибирання загрожує штраф до 500 злотих. У кафе та торгових центрах тварин пускають не завжди, але часто можна зустріти наліпки пет-френдлі.

З орендою житла складніше, оскільки багато власників хочуть квартирантів без домашніх тварин, однак знайти можна.

США

Уляна Бойчук розповіла, що у Вашингтоні дуже дружній до домашніх улюбленців. Там навіть є собаче морозиво в кафе.

У громадському транспорті тварин можна перевозити на руках або у переносках. Крім того, для собак є спеціальні парки.

Орендувати житло з домашнім улюбленцем можна, але за це потрібно доплатити в середньому 200 доларів.

Нагадаємо, керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк розповіла, чи легко орендувати квартиру з твариною в Україні.

Раніше зоозахисниця пояснила, що робити, якщо не пустили в укриття з домашнім улюбленцем.