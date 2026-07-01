Проукраинские крымчане не покидают полуостров, несмотря на репрессии

Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко заявила, что проукраинские жители полуострова наотрез отказываются покидать свои дома, несмотря на репрессии. По её словам, люди готовы терпеть трудности, поскольку это их родная земля.

Об этом Ольга Куришко рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Проукраинские жители Крыма

"Большая часть людей, придерживающихся проукраинской позиции, конечно, поддерживает наши Вооруженные Силы, они ждут сигналов от государственной власти, от руководства Украины относительно определенных действий, которые предпринимаются, они ждут коммуникации", — отметила Куришко.

По ее словам, прежде всего люди не хотят покидать свой дом, несмотря на репрессии. Кроме того, отмечается упрощение и рост проукраинской позиции, к сожалению, из-за увеличения количества административных дел за так называемую дискредитацию ВС РФ.

"На данный момент у нас уже около двух тысяч административных дел с 2023 года",— говорит Куришко.

Российские силовики задерживают людей, налагают штрафы и заставляют их публично извиняться на камеру даже за лайки под постами в поддержку Украины.

Как писали Новини.LIVE, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что во временно оккупированном Крыму сейчас проживает около одного миллиона россиян, которые были незаконно переселены на полуостров.

Также Куришко сообщала, что российские оккупанты и силовики РФ массово бегут из Крыма, не дожидаясь приказов из Москвы. Противник пытается избежать наказания за свои преступления на полуострове.