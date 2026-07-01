Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Проукраинские крымчане не покидают полуостров, несмотря на репрессии

Проукраинские крымчане не покидают полуостров, несмотря на репрессии

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 19:14
Проукраинские жители Крыма не покидают свои дома, несмотря на репрессии
Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Постоянная представительница президента в АР Крым Ольга Куришко заявила, что проукраинские жители полуострова наотрез отказываются покидать свои дома, несмотря на репрессии. По её словам, люди готовы терпеть трудности, поскольку это их родная земля.

Об этом Ольга Куришко рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Проукраинские жители Крыма

"Большая часть людей, придерживающихся проукраинской позиции, конечно, поддерживает наши Вооруженные Силы, они ждут сигналов от государственной власти, от руководства Украины относительно определенных действий, которые предпринимаются, они ждут коммуникации", — отметила Куришко.

По ее словам, прежде всего люди не хотят покидать свой дом, несмотря на репрессии. Кроме того, отмечается упрощение и рост проукраинской позиции, к сожалению, из-за увеличения количества административных дел за так называемую дискредитацию ВС РФ.

"На данный момент у нас уже около двух тысяч административных дел с 2023 года",— говорит Куришко.

Читайте также:

Российские силовики задерживают людей, налагают штрафы и заставляют их публично извиняться на камеру даже за лайки под постами в поддержку Украины.

Как писали Новини.LIVE, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что во временно оккупированном Крыму сейчас проживает около одного миллиона россиян, которые были незаконно переселены на полуостров.

Также Куришко сообщала, что российские оккупанты и силовики РФ массово бегут из Крыма, не дожидаясь приказов из Москвы. Противник пытается избежать наказания за свои преступления на полуострове.

 

Крым репрессии Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации