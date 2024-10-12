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Противодействие коррупции в ВВК — Командование Медсил и СБУ провели встречу

12 октября 2024 20:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Командование медицинских сил и СБУ провели встречу с руководителями ВВК
Представители МСЭК на встрече с СБУ. Фото иллюстративное: Інформаційний потік
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине с начала этого года открыли 14 уголовных производств в отношении сотрудников военно-врачебных комиссий. В двух случаях сотрудники ВВК действовали в составе организованных преступных групп.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в субботу, 12 октября.

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Сообщается, что командование Медицинских сил совместно с СБУ провели встречу с руководителями подразделений ВВК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений.

"Командование Медицинских сил ВСУ совместно с представителями Службы безопасности Украины провели встречу с руководителями военно-врачебных комиссий разных уровней. Ее цель — наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК", — говорится в сообщении.

Во время этой встречи, на которой присутствовало 50 руководителей ВВК, сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 человек был уведомлен о подозрении в совершении коррупционных правонарушений. При этом в двух случаях сотрудники ВВК действовали в составе преступных групп.

Со своей стороны командование Медицинских сил обратило внимание, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. Прежде всего, это касается ее обороноспособности.

ВЛК и СБУ
Пост командования Медицинских сил. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Казмирчук сообщил, что 70% раненых военнослужащих возвращаются на войну. При этом он подчеркнул, что на разных участках фронта ситуация может отличаться.

Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.

СБУ коррупция Украина ВВК встреча

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