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Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

12 жовтня 2024 20:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Командування Медичних сил та СБУ провели зустріч з керівниками ВЛК
Представники МСЕК на зустрічі з СБУ. Фото ілюстративне: Інформаційний потік
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні від початку цього року відкрили 14 кримінальних проваджень щодо співробітників військово-лікарських комісій. У двох випадках співробітники ВЛК діяли у складі організованих злочинних груп.

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних сил України у суботу, 12 жовтня.

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Повідомляється, що командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам.

"Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів. Її мета — налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК", — йдеться у повідомленні.

Під час цієї зустрічі, на якій були присутні 50 очільників ВЛК, співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень. При цьому у двох випадках співробітники ВЛК діяли у складі злочинних груп.

Зі свого боку командування Медичних сил звернуло увагу, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави. Передусім це стосується її обороноздатності.

ВЛК та СБУ
Пост Командування Медичних сил. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що командувач Медичних сил Збройних сил України генерал-майор Анатолій Казмірчук повідомив, що 70% поранених військовослужбовців повертаються на війну. При цьому він наголосив, що на різних ділянках фронту ситуація може відрізнятися.

Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.

СБУ корупція Україна ВЛК зустріч

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