Очільник МОЗ Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК

Очільник МОЗ Віктор Ляшко. Фото: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи. Урядовець зазначив, що плануються як глобальні, так і точкові зміни.

Про це Ляшко повідомив в ефірі телемарафону.

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Міністр зазначив, що у питанні реформування МСЕК робота ведеться у двох напрямках — точковому і глобальному.

"Перша — це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс мають запобігати будь-яким маніпуляціям, або гонінням по колу тих, хто потребує встановлення інвалідності", — уточнив Ляшко.

За словами Ляшка, другий напрямок полягає у загальній реформі медико-соціальної експертизи.

"Це складніший процес, оскільки МСЕК це два поняття — медична складова та соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках", — пояснив міністр.

Урядовець уточнив, що реформа МСЕК є комплексом завдань. Він додав, що якщо змінити лише назву чи щось подібне — це ні до чого не приведе.

В зв'язку з цим рішення шукаються у чотирьох ключових питаннях: кадри, зарплата, безбар'єрність та цифровізація.

На додачу до цього, МОЗ представило законопроєкт, яким пропонується ліквідувати МСЕК, як юридичну особу, та перевести цю функцію до закладів охорони здоров'я.

Раніше ми розповідали, що працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччни викликав реакцію й у військових — командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримували відмову.