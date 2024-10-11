Глава Минздрава Ляшко объяснил, в чем будет заключаться реформа МСЭК

Глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телемарафона.

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Министр отметил, что в вопросе реформирования МСЭК работа ведется по двум направлениям — точечному и глобальному.

"Первая — это точечные изменения, которые упрощают процесс прохождения медико-социальной экспертизы и плюс должны предотвращать любые манипуляции, или гонения по кругу нуждающихся в установлении инвалидности", — уточнил Ляшко.

По словам Ляшко, второе направление заключается в общей реформе медико-социальной экспертизы.

"Это более сложный процесс, поскольку МСЭК это два понятия — медицинская и социальная составляющая. Над этим работаем по разным трекам", — пояснил министр.

Чиновник уточнил, что реформа МСЭК является комплексом задач. Он добавил, что если изменить только название или что-нибудь подобное — это ни к чему не приведет.

В этой связи решения ищутся в четырех ключевых вопросах: кадры, зарплата, безбарьерность и цифровизация.

Вдобавок к этому Минздрав представил законопроект, которым предлагается ликвидировать МСЭК, как юридическое лицо, и перевести эту функцию в учреждения здравоохранения.

Ранее мы рассказывали, что работники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, руководителя главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельнитчины вызвал реакцию и у военных — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что большая часть ветеранов из Хмельнитчины, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получали отказ.