Протесты в Нидерландах на новогоднюю ночь — стало известно, как наказали митингующих

Люди на протест в Нидерландах. Фото: Reuters

В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки. В результате инцидента полиция арестовала более 200 митингующих.

Об этом пишет Reuters.

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В ходе протеста недовольные атаковали Нидерланды фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.

"Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, в то время как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа", — написали в сообщении.

Для помощи стражам порядка присоединились спецназовцы, которые помогали пожарным бригадам.

"В городе Гарлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных во время инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье" , — сообщила полиция.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией. Он привел примеры стран Балтии и Скандинавии, которые к этому постепенно готовятся.