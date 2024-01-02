Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Протесты в Нидерландах на новогоднюю ночь — стало известно, как наказали митингующих arrow

Протесты в Нидерландах на новогоднюю ночь — стало известно, как наказали митингующих

2 января 2024 02:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Протесты в Нидерландах на новогоднюю ночь — стало известно, как наказали митингующих
Люди на протест в Нидерландах. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки. В результате инцидента полиция арестовала более 200 митингующих.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Протесты в Нидерландах — что известно

В ходе протеста недовольные атаковали Нидерланды фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.

"Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, в то время как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа", — написали в сообщении.

Для помощи стражам порядка присоединились спецназовцы, которые помогали пожарным бригадам.

"В городе Гарлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных во время инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье" , — сообщила полиция.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией. Он привел примеры стран Балтии и Скандинавии, которые к этому постепенно готовятся.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме